BARI - Due date imperdibili per gli amanti del Tango e della musica immortale del grande Astor Piazzolla. Il 4 e il 6 Aprile presso il bellissimo Auditorium "Vallisa", nel pieno centro di Bari, andrà in scena il concerto spettacolo "Piazzolla mon Amour", con il violinista Domenico Masiello e il pianista Michele Fazio.Gli artisti accompagneranno il pubblico in un meraviglioso viaggio fatto di emozioni, specialmente quelle più nostalgiche e sensuali, con musiche che ripercorreranno non solo la vita del maestro argentino, ma anche di quell’epoca storica caratterizzata da tanti cambiamenti nella musica così come nella società… e il tutto a ritmo di tango!Biglietti disponibili presso il botteghino della Vallisa ( info e prenotazioni al 337832542 o scrivendo al info.vallisa@gmail.com) oppure prenotando online a questi link:per il 4 Aprile: https://www.vallisa.it/evento/piazzolla-mon-amour-2/ per il 6 Aprile: https://www.vallisa.it/evento/piazzolla-mon-amour-3/#tribe-tickets