Cosa sono le criptovalute



Le criptovalute sono una forma di denaro digitale che utilizza la crittografia per garantire la sicurezza delle transazioni e la creazione di nuove unità monetarie. A differenza delle valute tradizionali, le criptovalute sono decentralizzate. Questo significa che non sono controllate da una banca centrale o un'autorità governativa. Le transazioni sono effettuate direttamente tra le parti coinvolte, senza l'ausilio di intermediari.



Le criptovalute offrono una serie di vantaggi rispetto alle valute tradizionali. Ad esempio, permettono di effettuare transazioni in modo rapido ed efficiente a livello globale, senza dover pagare commissioni elevate. Inoltre, le criptovalute offrono maggiore sicurezza ed affidabilità rispetto al sistema finanziario tradizionale poiché le transazioni vengono registrate in modo permanente sulla blockchain, una sorta di registro contabile pubblico decentralizzato.



Un altro interessante aspetto delle criptovalute è che possono essere utilizzate da chiunque, anche dalle persone che non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali.



Inoltre, molte criptovalute, come Bitcoin, sono progettate per avere un numero limitato di unità in circolazione. Di conseguenza, al contrario delle valute tradizionali, le criptovalute con queste caratteristiche non possono essere inflazionate. Ecco perchè molti considerano le criptovalute più importanti alla stregua di altri asset come l’oro, e cioè asset che permettono di proteggersi dall’inflazione.



Tuttavia, è importante comprendere



I 3 rischi principali da considerare quando si investe in criptovalute



Come con qualsiasi altra forma di investimento, oltre ai benefici è importante prendere in considerazione i rischi. Nel mondo delle cripto, i rischi di un investimento sono fondamentalmente di tre tipi:

Volatilità: le criptovalute sono note per l’alta volatilità dei prezzi. Ciò significa che le quotazioni possono aumentare o diminuire drasticamente in un breve periodo di tempo. Questo rende gli investimenti in criptovalute più rischiosi rispetto a quelli in investimenti tradizionali come le azioni o le obbligazioni.

Regolamentazione: le criptovalute non sono ancora regolamentate in molti paesi, il che significa che chi investe in questi mercati non gode della stessa protezione e sicurezza fornita da organismi di regolamentazione finanziaria. Di conseguenza, bisogna documentarsi bene perché il rischio di truffe, frodi e altre attività illecite è più elevato.

Fondamentali deboli: molte criptovalute non hanno fondamentali solidi. Pertanto, è importante studiare bene un progetto prima di investirci somme di denaro ed assicurarsi di avere comprensione dei fondamentali tecnici dell’asset. Ora che sappiamo cosa sono le crypto e quali sono i rischi principali da considerare, vediamo dove è possibile acquistare questi asset. Le criptovalute sono una forma di denaro digitale che utilizza la crittografia per garantire la sicurezza delle transazioni e la creazione di nuove unità monetarie. A differenza delle valute tradizionali, le criptovalute sono decentralizzate. Questo significa che non sono controllate da una banca centrale o un'autorità governativa. Le transazioni sono effettuate direttamente tra le parti coinvolte, senza l'ausilio di intermediari.Le criptovalute offrono una serie di vantaggi rispetto alle valute tradizionali. Ad esempio, permettono di effettuare transazioni in modo rapido ed efficiente a livello globale, senza dover pagare commissioni elevate. Inoltre, le criptovalute offrono maggiore sicurezza ed affidabilità rispetto al sistema finanziario tradizionale poiché le transazioni vengono registrate in modo permanente sulla blockchain, una sorta di registro contabile pubblico decentralizzato.Un altro interessante aspetto delle criptovalute è che possono essere utilizzate da chiunque, anche dalle persone che non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali.Inoltre, molte criptovalute, come Bitcoin, sono progettate per avere un numero limitato di unità in circolazione. Di conseguenza, al contrario delle valute tradizionali, le criptovalute con queste caratteristiche non possono essere inflazionate. Ecco perchè molti considerano le criptovalute più importanti alla stregua di altri asset come l’oro, e cioè asset che permettono di proteggersi dall’inflazione.Tuttavia, è importante comprendere i rischi delle criptovalute prima di investirci.Come con qualsiasi altra forma di investimento, oltre ai benefici è importante prendere in considerazione i rischi. Nel mondo delle cripto, i rischi di un investimento sono fondamentalmente di tre tipi:Ora che sappiamo cosa sono le crypto e quali sono i rischi principali da considerare, vediamo dove è possibile acquistare questi asset.



Dove comprare e vendere criptovalute



Quando si tratta di comprare o vendere cripto, le piattaforme di riferimento sono gli exchange. Per iniziare ad operare su un exchange, bisogna creare un account, verificare la propria identità e trasferire denaro sul conto. Una volta che l'account è stato verificato, gli utenti possono depositare fondi e iniziare ad acquistare o vendere criptovalute.



È importante notare che gli exchange di criptovalute possono avere requisiti di registrazione e di verifica dell'identità differenti a seconda della giurisdizione in cui operano. Inoltre, quando si sceglie un exchange, è importante fare attenzione alle commissioni applicate oltre che alla reputazione dell’exchange stesso.



Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo sono a scopo educativo e non costituiscono un invito all’investimento in questi asset. Si consiglia di consultare un professionista qualificato prima di prendere decisioni di investimento.

Dopo un 2022 tormentato, le criptovalute stanno tornando alla ribalta. A giudicare dal valore di Bitcoin oggi in euro sembra che il mercato stia entrando in una fase rialzista, offrendo interessanti opportunità per gli investitori.Tuttavia, molte persone non conoscono questa tecnologia e non sanno da dove partire per investire in questi asset.Questo articolo offre una panoramica generale sui concetti base delle criptovalute e sul loro funzionamento. Vedremo le differenze con le valute tradizionali ed i vantaggi e i rischi da prendere in considerazione prima di investire. Infine, scopriremo come fare per iniziare a comprare questi asset.