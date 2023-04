ph: Roberto Leone





Domenica 2 aprile alle 18:30 al Teatro Comunale di Novoli con "Giovannin senza parole" del Teatro Crest prosegue Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro. La rassegna fa parte del più articolato progetto Teatri del nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno della Regione Puglia che coinvolge le amministrazioni comunali di Trepuzzi, Campi Salentina, Novoli, Guagnano e Leverano. Lo spettacolo (età consigliata dai 5 anni), preceduto da un laboratorio a cura di BlaBlaBla, vede in scena Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia (autrice della drammaturgia e aiuto regista), Nicolò Toschi (autore delle musiche), per la regia e le scene di Andrea Bettaglio. Esiste un paese dove la prima regola è obbedire agli ordini del Capo, padrone anche della grande officina delle parole che corregge a proprio piacimento. Ma, nel grande giorno in cui il Capo ha deciso di fare un discorso ai suoi sudditi ed impartire nuove regole, arriva l’imprevisto a scompigliare i piani: un giovane bizzarro che quelle regole non conosce. La storia affronta il tema delicato dell’esercizio della forza attraverso la parola, osservandolo con gli occhi innocenti di un ragazzo che, grazie ai suoi errori, trasformerà l’intero paese, perché, si sa, gli errori sono solo un tentativo di fare quello che non si sa. Il lavoro d’attore si mescola a quello sul clown, alla manipolazione di oggetti e alla musica dal vivo, per accompagnare con leggerezza questa sorta di viaggio dal buio alla luce e restituire ai personaggi e al loro sogno di libertà, la dolcezza scanzonata del clown. Ingresso 8 euro | ridotto 6 euro | info e prenotazioni 3208607996 - 3207087223 - 3403129308.



BARTOLOMEO E CIOPPINA A SAN CESARIO DI LECCE



Domenica 2 aprile (ore 17:30 - ingresso 3 euro) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, per la rassegna Per un teatro dei ragazzi e delle ragazze del progetto Teatri a Sud, appuntamento con "Bartolomeo e Cioppina" della compagnia barese Diaghilev. Deianira Dragone, ovvero Cioppina, e Carmine Basile, Bartolomeo, iniziano a lavorare a questo progetto nel 1999. Da allora lo portano in giro nelle piazze, nelle scuole e nei teatri. Gli spettatori incontreranno il grande giocoliere equilibrista Bartolomeo, un clown bianco esigente e raffinato che desidera mostrare al pubblico le sue abilità, ma che sarà ostacolato in continuazione dai pasticci della sua giovane assistente Cioppina, un clown rosso frizzante e poetico. Lo spettacolo oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti circensi (i due si cimentano con palle, birilli, monociclo, sfera di equilibrio, etc.), è una ricerca nel delicato mondo del clown, con le sue conquiste, i suoi errori e la sua instancabile voglia di giocare. In un susseguirsi di gag e situazioni bizzarre gli spettatori saranno travolti dall’umorismo e dalla simpatia dei protagonisti. Il progetto "Teatri a Sud" è ideato e promosso da Astràgali Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di San Cesario di Lecce. Info e prenotazioni 3892105991 - www.astragali.it.



Domenica 2 aprile alle 11 proseguono le visite guidate nel Parco archeologico di Rudiae a Lecce. Quello di Rudiae, città fondata dai Messapi, nota soprattutto per aver dato i natali al padre della letteratura latina Quinto Ennio (239-169 a.C.), è uno dei siti archeologici più importanti del Salento, oggi fruibile grazie al partenariato pubblico-privato per la promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e A.R.Va srl - spin off dell'Università del Salento, anche sulla base di un preventivo accordo tra la Soprintendenza e il Comune di Lecce. Gli scavi archeologici, avviati sin dalla seconda metà dell'ottocento grazie al Duca Sigismondo Castromediano con la direzione di Luigi De Simone, hanno riportato alla luce aree di necropoli, tombe ipogee scavate nella roccia, porzioni delle fortificazioni messapiche, oltre a tratti di strade basolate, luoghi di culto ed edifici pubblici di età romana. Al centro dell'insediamento si conserva l'Anfiteatro romano, costruito durante il regno dell'imperatore Traiano (98-117 d.C.) e riportato alla luce recentemente. Lecce può vantare, infatti, due anfiteatri romani a distanza di pochi chilometri: quello di Lupiae in Piazza Sant'Oronzo, nel cuore della città, e quello dell'antica Rudiae, nelle campagne alle porte del capoluogo salentino sulla via per San Pietro in Lama. Durante le visite sarà ricordata anche la figura di Otacilia Secundilla, una giovane donna romana vissuta duemila anni fa che, con la sua opera filantropica ha donato le economie proprio per la costruzione dell'Anfiteatro. Info e biglietti www.parcoarcheologicorudiae.it

