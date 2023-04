BARI - Lutto familiare per il giornalista Francesco Loiacono. Il Direttore e l'intera Redazione del Giornale di Puglia si stringono attorno all'amico e collega per la perdita del suo adorato Padre Raffaele e rivolgono le più sentite condoglianze alla Famiglia. I funerali si terranno giovedì 27 aprile alle ore 16.00 nella Chiesa di San Rocco, in via Sagarriga Visconti 57.