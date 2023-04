BARI - Si è svolto oggi pomeriggio l’incontro preliminare convocato dal Presidente della Regione Puglia, con il Comune di Polignano in persona del sindaco Vito Carrieri e i privati proprietari dell’area parco Costa Ripagnola.Il fine dell’incontro era quello di effettuare un preliminare confronto per esaminare le varie posizioni in vista della risoluzione delle problematiche in atto.L’ipotesi di lavoro proposta dalla Regione Puglia è quella di limitare al massimo il carico antropico evitando la realizzazione delle previste strutture alberghiere nell’area Parco, contemperando il legittimo interesse dei proprietari con quello alla migliore fruizione pubblica dell’area da parte dei cittadini. La Regione Puglia riconvocherà la riunione al più presto per formalizzare la bozza della sua proposta di intesa con il Comune di Polignano.“La riunione - ha dichiarato il presidente Emiliano - seppur preliminare, è stata soddisfacente avendo potuto verificare la disponibilità da parte di tutti a trovare una soluzione condivisa che consenta la valorizzazione e la tutela dell’area Parco”.