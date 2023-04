LECCE - Da oggi sono attivi in città i primi tre ecocompattatori dedicati alla raccolta delle bottiglie di plastica in PET, nei quali i cittadini potranno conferire le bottiglie usate avendone in cambio delle premialità attraverso una raccolta punti, che garantirà sconti e buoni da spendere nei negozi di vicinato o su piattaforme di acquisto online.Gli ecocompattatori già attivi si trovano in Via del Mercato (Mercato Settelacquare), Parco Corvaglia, lato Via Pozzuolo, nei pressi del box di alloggiamento dei carrellati condominiali, Piazza Indipendenza, lato Mercato S. Rosa. Nei prossimi giorni saranno installati i successivi due in Piazza Bertacchi, Frigole, lato edificio comunale e in Piazzale Cuneo, angolo via Lucca.Attraverso l’app Coripet – disponibile gratuitamente per iOs e Android – i cittadini potranno creare il proprio account per accedere al servizio e conferire le bottiglie in plastica PET che contenevano liquidi alimentari come acqua e bevande. Le bottiglie andranno inserite vuote, non schiacciate e con l’etichetta intatta e leggibile (la macchina deve leggere il codice a barre).Per ogni bottiglia conferita, al cittadino verrà assegnato un punto. I punti collezionati danno diritto a coupon e buoni sconto da utilizzare nei negozi e progetti sociali online convenzionati con Coripet: Clubgreen, Itabus, Libraccio, Agriturismo.it, Martha’s cottage, Helbiz, Zeroco2, Del Mare, Onenet di Aon. In collaborazione con Confcommercio, il Comune e Coripet sono al lavoro per ampliare il circuito di incentivazione anche agli esercizi commerciali della città, in modo da poter garantire ai cittadini che ricicleranno le bottiglie in PET anche coupon da spendere nei negozi.Le bottiglie di plastica conferite saranno trasmesse senza ulteriori passaggi ad un centro di riciclo, dove, private delle etichette e dei tappi, saranno sminuzzate e con il PET riciclato (rPET) saranno prodotte nuove bottiglie. È la catena “bottle to bottle” che consente ad ogni singola bottiglia in PET, quando raggiunge la fine del suo ciclo di vita, di essere riciclata e reinserita all’interno del sistema economico, creando nuovo valore per i consumatori, le aziende e l’ambiente.L’installazione degli eco-compattatori a Lecce, a costo zero per le casse comunali, è frutto di una convenzione locale tra Comune e Coripet sottoscritta a maggio del 2020 e che ricalca l’accordo sottoscritto tra il consorzio e Anci per la realizzazione di azioni a favore del miglioramento della qualità e della quantità della raccolta differenziata nelle città l’installazione di eco compattatori. In virtù della convenzione, il Comune ha messo a disposizione il suolo pubblico necessario all’installazione dei raccoglitori e Coripet si è incaricata di attivare sul territorio comunale il sistema bottle to bottle, grazie al quale i cittadini potranno restituire le proprie bottiglie in PET post consumo, separatamente da altri rifiuti, con la possibilità di ricevere in cambio sconti e coupon.“Questa iniziativa rientra nell’articolato mosaico di iniziative che ci consentiranno di fare sempre più e meglio rispetto al già importante obiettivo della raccolta differenziata, che vede la nostra città al 70 per cento – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – invito i cittadini e le famiglie utilizzare questa modalità di conferimento, accanto a quella ordinaria porta a porta, per riciclare le bottiglie in PET destinate ai liquidi alimentari che diventeranno immediatamente materia prima seconda per la produzione di altre bottiglie, consentendo un importantissimo dividendo ambientale a vantaggio di tutta la comunità”.“Gli eco-compattatori forniranno ai cittadini una valida alternativa per il riciclo delle bottiglie di plastica che vengono comunemente utilizzate nelle nostre case e nelle attività di ristorazione, garantendo una filiera più corta per il loro riciclo e immediati vantaggi economici a chi prenderà l’abitudine di conferirle in questa modalità – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – grazie al lavoro dell’ufficio Ambiente e a Coripet ai cittadini leccesi viene garantita una ulteriore opportunità di riciclo. Ringrazio Confcommercio che dimostra una grande sensibilità ambientale. Le politiche ambientali moltiplicano la loro efficacia grazie al lavoro di squadra tra amministrazione, cittadini, associazioni di categoria e attività commerciali”.