Esce oggi a sorpresa “Double Fantasy”, il nuovo brano di The Weeknd ft. Future che farà parte della colonna sonora della serie TV targata HBO “The Idol”.

The Weeknd ha anticipato l’uscita del brano sul palco del Coachella venerdì 14 aprile, facendo una sorpresa ai suoi fan durante il set di Metro Boomin, tra i produttori di “Double Fantasy” insieme a Mike Dean.

La nuova serie tv è stata co-creata e co-diretta da Sam Levinson (Euphoria, HBO), Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, con protagonisti Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp, presente anche nell’artwork del brano. The Idol esordirà al Festival di Cannes nella “Selezione Ufficiale Fuori dalla Competizione” e debutterà domenica 4 giugno su HBO, sarà anche disponibile in streaming su Max. In Italia sarà disponibile dal 5 giugno in esclusiva su Sky Atlantic e on demand.

Nel 2023 The Weeknd tornerà live anche in Italia, con due imperdibili date a Milano presso l’Ippodromo La Maura mercoledì 26 luglio (sold out) e giovedì 27 luglio.

The Weekend ha raggiunto un altro record della sua carriera, ottenendo il titolo di primo artista in assoluto ad avere 100 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, consacrandosi come l'artista numero 1 al mondo sulla piattaforma. Inoltre, il singolo “Earned It (Fifty Shades of Grey)” (disco di platino in Italia, nominato agli Oscar e vincitore di un GRAMMY® Award per "Migliore performance R&B”) ha da poco ottenuto la certificazione RIAA di disco di diamante, diventando la quinta canzone di The Weeknd ad essere certificata Diamante, dopo i successi generazionali di “The Hills”, “Starboy” feat. Daft Punk, “Blinding Lights” e “Can’t Feel My Face” che fanno del cantante il quarto artista di tutti i tempi ad avere cinque o più certificazioni di diamante. All’inizio dell’anno, il Guinness World Records ha definito The Weeknd l’artista più popolare al mondo basandosi sugli streaming di Spotify.