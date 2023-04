BRINDISI - Nella nostra redazione è giunta ieri, 20 aprile 2023, una lettera, a nome di Ginella alias Rossana, di ringraziamento per i medici del Centro Ustioni dell'Ospedale Perrino di Brindisi, che qui pubblichiamo: - Nella nostra redazione è giunta ieri, 20 aprile 2023, una lettera, a nome di Ginella alias Rossana, di ringraziamento per i medici del Centro Ustioni dell'Ospedale Perrino di Brindisi, che qui pubblichiamo:





"In un contesto generalizzato che vede denigrata la sanità pubblica per le lunghe attese nei pronto soccorsi, per il numero esiguo dei medici e del personale, e nel caso della città di Brindisi, l'ospedale Perrino, giunge il mio modesto contributo e il mio sentito ringraziamento a tutti i medici del centro ustioni di questo ospedale che si è distinto per la presenza di infermieri molto preparati, di medici, alcuni anche molto giovani, che stanno facendo la differenza.

Un caro saluto anche al personale del reparto Geriatria e in particolare al Dottor Miglietta, che si è preso cura della mia anziana mamma e, non da ultimo, al personale dell'accettazione ticket del Perrino per la cortesia, la celerità e l'ottima organizzazione.

L'Amore per il proprio lavoro fa sempre la differenza ed è giusto arrivi un plauso meritato per il vostro operato e la vostra grande professionalità. Grazie infinite, Ginella alias Rossana".