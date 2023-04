via Juventus fb

- Finisce 1-0 la partita tra Juventus e Sporting Lisbona, valida per l'andata dei quarti di Europa League. Nel primo tempo ci sono poche emozioni, con le due squadre che sono bloccate. Sul finale di tempo ansia per Szczesny che accusa un dolore al petto e lascia il campo in lacrime per far posto a Perin. Nella ripresa i bianconeri trovano il vantaggio al 73' con Gatti, al suo primo gol in bianconero, bravo a ribattere in rete dopo il salvataggio di Coates su Vlahovic dopo un'uscita sbagliata del portiere Adan.