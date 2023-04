LECCE - Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2023. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.

L’Abbazia di Santa Maria di Cerrate – affidata in concessione al FAI dalla Provincia di Lecce nel 2012 - propone per il Lunedì dell’Angelo 10 aprile 2023 una giornata da trascorrere all’aria aperta, immersi nei suoni, nei colori e nei profumi del paesaggio salentino. Tra le mura del complesso abbaziale e all’esterno, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno divertirsi partecipando a una caccia alle uova, da scovare tra antiche macine per olive, tradizionali mulini per i cereali e muretti a secco. L’attività, condotta dall’archeologo Fabio Congedo, ha una finalità ludico didattica, volta alla scoperta della storia e dell’arte che il luogo racchiude.

Nel frattempo, gli adulti potranno partecipare alle visite guidate, mentre per il pranzo sarà possibile prenotare un cestino da picnic con prodotti tipici salentini fornito da Antichi Sapori (contenuto del cestino a scelta tra: Puccia salentina con capocollo di Martina Franca, caciocavallo e verdure di stagione grigliate + dolce a base di zucca OPPURE Pitta di patate con prosciutto e formaggio + dolce a base di zucca).

Con il Patrocinio del Comune di Lecce.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen per il primo anno sostenitori del progetto, di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa, e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto. Si ringrazia LINDT per la fornitura di cioccolato.

Ingressi:

Adulti: Intero € 8,50; iscritti FAI gratuito.

Bambini: ingresso + caccia alle uova € 14 (valido per il 1° figlio); iscritti FAI € 10 (valido anche per il 2° figlio).

Costo cestino per picnic € 12.





Per informazioni e prenotazioni:

Abbazia di Santa Maria di Cerrate, SP 100 Squinzano – Casalabate, km 5900 Lecce

Tel. 0832 361176; eventi.cerrate@fondoambiente.it

Per ulteriori informazioni: www.fondoambiente.it