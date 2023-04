Far west nel foggiano, rapina in banca: ladri fuggono con bottino da 30mila euro

FOGGIA - Hanno messo a segno un colpo da 30mila euro ieri notte all'interno della Banca Intesa San Paolo a Sant'Agata di Puglia nel Foggiano. Una banda ha fatto esplodere una bomba all'ingresso principale della filiale sita in via XXIV Maggio, riuscendo così ad entrare nella struttura e ad accedere al bancomat.I malvvienti sono riusciti a scappare. Al via le indagini dei carabinieri.