Nell'aula sono state così installate alcune microtelecamere e gli inquirenti hanno potuto visionare in diretta la violenza sessuale, prima di compiere un'irruzione nella struttura e arrestarlo. Già due anni fa l'uomo aveva lasciato nuovamente un'altra scuola per comportamenti sospetti nei confronti dei suoi piccoli alunni.





Resta da vedere perché non sia stato fermato prima.

MILANO - Un insegnante di religione barese, che prestava servizio in un asilo di Milano, è stato arrestato a scuola in flagranza di reato ed è finito in carcere per violenza sessuale. L'accusa a carico del 35enne è di aver abusato di quattro bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni. Le indagini hanno preso spunto dalle denunce dei suoi colleghi e del responsabile dell'asilo, in virtù di alcuni racconti fatti dalle vittime agli altri insegnanti.