GRAVINA IN PUGLIA (BA) - «Limiti e opportunità per l’agricoltura barese» è il tema del convegno in programma lunedì 24 aprile, alle ore 17, nell’area fiere San Giorgio, in via Spinazzola, a Gravina in Puglia (Ba).L’iniziativa, promossa da CIA Agricoltori Iitaliani area Levante, si svolgerà nell’ambito della 729esima Fiera San Giorgio, Fiera regionale su agricoltura, agroalimentare, sostenibilità e territorio. Al convegno interverranno il sindaco di Gravina Fedele Lagreca, il presidente di Cia Levante Giuseppe De Noia, il presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Francesco Tarantino, la presidente Anci Puglia Fiorenza Pascazio, l’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, il presidente regionale e vicepresidente nazionale CIA Agricoltori Italiani Gennaro Sicolo.Al centro della discussione ci saranno la PAC, questioni e problematiche inerenti ai Consorzi di Bonifica e alla crescente incidenza dei danni da fauna selvatica per agricoltori e allevatori pugliesi.La Fiera San Giorgio è una delle più antiche d’Italia, come si evince dal famoso regio decreto del febbraio 1294 a firma di Carlo II d’Angiò. Oggi l’evento conserva alcuni dei suoi tratti caratteristici, pur non rinunciando all’innovazione all’interno del moderno polo fieristico con padiglioni, spazi all’aperto e tutti i servizi necessari a espositori e visitatori. A questo tradizionale appuntamento partecipa anche CIA Agricoltori Italiani di Puglia per illustrare le opportunità che può offrire l’agricoltura barese.