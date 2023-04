FOGGIA - Momenti di paura a Foggia dove un uomo ha prima minacciato i dipendenti di una pizzeria in via Fortore con una pistola a salve e poi è scappato con il ricavato della serata dal locale. Il malvivente però non è riuscito a farla franca perché gli stessi dipendenti lo hanno inseguito, disarmato e picchiato, mandandolo in ospedale.Il rapinatore è un uomo di 43 anni attualmente in stato di fermo. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Il 43enne è attualmente ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia e la sua vita non è in pericolo. Sono stati i poliziotti a soccorrerlo chiedendo l'intervento del 118.Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della Squadra mobile di Foggia, che hanno ascoltato i presenti e stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti nelle vicinanze della pizzeria colpita e nella zona dell'aggressione.