FOGGIA - In vista della Giornata Mondiale della Terra, che si tiene regolarmente il 22 Aprile, i volontari de La Via della Felicità tornano all’opera sulla città di Foggia con un’altra iniziativa antidegrado.Questa volta è toccato al Parco dei Fiori, in Via Monsignor Farina dove il gruppo di cittadini hanno raccolto una decina di sacchi di rifiuti abbandonati in mezzo ai prati. Tra questi moltissima plastica, cartacce, mozziconi, pacchetti di sigarette e lattine.Al gruppo si sono uniti anche due nuovi volontari a cui La Via della Felicità vuole dare il benvenuto: Cristina e Luca, benvenuti!Un ringraziamento speciale va anche al Sig. Maurizio del Bar Atzori che, avendo a cuore l’iniziativa, è diventato uno dei primi sponsor per il materiale necessario alle attività dei volontari.Ormai da anni, con cadenza settimanale, La Via della Felicità, si sta occupando di raccogliere i rifiuti abbandonati nei parchi, nelle strade, nelle piazze e nei pressi delle scuole della città.Questo ovviamente ha un duplice scopo: quello di dare un buon esempio alla cittadinanza e quello di ridare bellezza alle aree verdi di Foggia.Marina Biancardino, responsabile del progetto, vuole sottolineare le parole della guida al buon senso da cui prende spunto l’iniziativa, La Via della Felicità scritta da L. Ron Hubbard: “Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana”.Ed è quello che, secondo il gruppo, un giorno succederà, continuando a dare il buon esempio di rispetto ambientale, alla fine nessuno più rovinerà il nostro ambiente.Le iniziative continueranno nel prossimo week-end per la Giornata della Terra.Per maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com o chiama il numero 349.809.2540 (Marina).