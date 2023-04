L’evento, che ha dapprima aperto le porte allo spazio archivistico del comune di Gallipoli, spiegando quanto gli archivi storici siano fulcro di una comunità nonché accessibili e consultabili da chiunque voglia fare un tuffo nel passato, si è poi ampliato aprendo un dibattito tra passato, presente e il ruolo delle donne nei vari contesti storici: da Antonietta de Pace a Sofia Stevens, solo per citare alcune delle figure di primo piano, nostrane e rivoluzionarie, fino ad arrivare a tutto ciò che ha caratterizzato la Gallipoli di un tempo.





L’importanza dell’olio lampante, nonché l’oro che veniva esportava in tutta Europa, fino ad arrivare agli antichi mestieri oggi forse fin troppo dimenticati: tabacchine e bottai in testa alla classifica. In un’ottica di confronto e di recupero “le birrette” – così è chiamato il percorso itinerante che offre anche birra a Km 0 al costo irrisorio di 5 euro – proseguirà a Melpignano.





Per seguire gli eventi dell’associazione, basta seguire la pagina Facebook: 34° fuso.

