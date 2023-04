- E' scattato l'allarme in Germania nel giorno di Pasqua per l'esplosione di due magazzini. L'incendio è avvenuto nel quartiere Rothenburgsort, nella periferia di Amburgo, con il diffondersi di fumi che si sono spostati nel centro abitato. Per paura che i fumi potessero contenere sostanze tossiche come idrogeno solforato, circa 140 persone residenti nei pressi dell'esplosione sono state evacuate, mentre per il resto della cittadinanza è stato chiesto di tenere chiuse le finestre.