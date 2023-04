TARANTO - “L’Onorevole Iaia continua a fare la figura del “parvenu” della politica di sviluppo del nostro territorio e particolarmente rispetto ai Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026. Tutto ciò che dice è ampiamente smentito dal Comitato organizzatore del Giochi che, già mesi fa, ha messo nero su bianco risposte puntuali ai dubbi avanzati da Fitto con intento evidentemente strumentale. È dal giugno del 2020 che il Comitato produce e aggiorna ogni tipo di documentazione utile all’avvio delle opere, adattandosi alla sensibilità di tutti i Governi che si sono succeduti. Al contrario di quanto dice Iaia, per esempio, a settembre dello scorso anno era già pronto il DPCM da adottare per l’individuazione e il finanziamento degli interventi sulla base dei primi 150 milioni di euro disponibili. Un atto concordato con tutti i Ministeri coinvolti e la stessa Agenzia della Coesione, lasciato nel cassetto proprio per colpa della crisi di Governo innescata e portata avanti dalla destra. Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.“Oggi che sono al Governo, non sono nemmeno capaci di destinare a Taranto le risorse che servono per finanziare interamente i Giochi del Mediterraneo. Nel frattempo, però, non resistono alla tentazione di appropriarsi della gestione dei soldi già stanziati e allontanare le istituzioni che da sempre, e sempre da sole, hanno fatto qualcosa di concreto per lo svolgimento dei Giochi. Una scelta che denota la completa mancanza di cultura e rispetto istituzionale di questa destra e di Fratelli d’Italia e sicuramente provocherà il fallimento della manifestazione per come i tarantini l’avevano sognata”.“Sono certo che l’Onorevole Iaia – conclude Pagano – che non perde occasione per ricordare a tutti la sua bravura e le mancanze altrui, ci darà immediata dimostrazione delle sue capacità di stanziare per Taranto i 150 milioni di euro mancanti. A guardare i disastri che stanno combinando sul PNRR, però, comprendo che i cittadini non abbiano molta fiducia sul successo di questa impresa. Ciò che dispiace di più è che esponenti di Fratelli d’Italia come Iaia si facciano mettere i piedi in faccia dai propri alleati di Governo, pur avendo una schiacciante quota di maggioranza rispetto agli altri. Mentre i leghisti continuano a portarsi miliardi di euro a casa per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, nella completa opacità della governance di quell’evento, rappresentanti territoriali come Iaia non riescono a racimolare nulla per la nostra manifestazione. Forse sarebbe il caso di arrendersi al fatto che esistono parlamentari senza il minimo peso specifico all’interno del proprio partito, incapaci di rappresentare gli interessi del proprio territorio. Mi dispiacerebbe se uno di quelli fosse stato eletto tra le fila della maggioranza di Governo proprio a Taranto, una realtà estremamente bisognosa di gente capace di far sentire la voce di una comunità ferita e in cerca di riscatto”.