BARI - Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha incontrato, insieme ai tecnici degli uffici comunali, i tecnici incaricati della redazione del progetto definitivo, l'RTP Studio Artuso Architetti Associati, Europroject srl, del programma di riqualificazione urbana del quartiere Santa Rita finanziato dal bando nazionale PINQUA - Qualità dell’abitare per 10.100.000 euro. Nello stesso finanziamento rientrano anche gli interventi di competenza della ripartizione Patrimonio per l’efficientamento energetico, la manutenzione e la sistemazione delle aree esterne del complesso di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’importo complessivo di 4.900.000 euro.La progettazione oggetto dell’incontro di oggi, a carico del settore Lavori pubblici, riguarda cinque temi principali: la mobilità sostenibile, compresi i parcheggi e percorsi sicuri per le utenze deboli, la realizzazione di un nuovo spazio pubblico a ridosso della cava di Maso, la creazione di un parco attrezzato in via Cascia, la realizzazione di un centro per l’infanzia e di un centro di educazione ambientale.Entro novembre 2023, a seguito del completamento della progettazione definitiva e della conseguente conferenza di servizi, si procederà con la contrattualizzazione dell’appalto integrato già aggiudicato da Invitalia, che include sia l’affidamento della progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori, rispettando così le tempistiche previste dal PNRR.“Questo finanziamento si prefigge l’obiettivo di risolvere alcuni tra i problemi più sentiti dai residenti del quartiere Santa Rita. Tra questi c’è sicuramente la riqualificazione della struttura dell’ex mercato coperto mai entrata in funzione in via Cascia, per la quale i progettisti hanno già ipotizzato un intervento che prevede sia la demolizione di alcune porzioni interne sia la riqualificazione della restante parte, in modo da ricavare spazi per i servizi rivolti al quartiere - spiega l’assessore Galasso -. Anche il potenziamento del plesso scolastico esistente, integrato con altri servizi per l’infanzia, unitamente alla realizzazione del nuovo centro di educazione ambientale previsto in via Roccaporena, sul suolo adiacente al Centro per famiglie attivo, rappresenta una risposta in termini di maggiori servizi di cui il quartiere necessita da anni. Queste nuove infrastrutture sociali saranno accessibili attraverso il potenziamento sia dei percorsi pedonali sia di quelli ciclabili, connettendo quest’ultimi a quelli già previsti nello stesso quartiere con i progetti finanziati dalla SISUS regionale”.“Questi interventi sono certamente attesi dal quartiere e miglioreranno la qualità urbana dell’intero territorio del Municipio IV - commenta la presidente Grazia Albergo -. Il programma sarà inoltre integrato dai lavori che si stanno predisponendo per gli edifici di edilizia residenziale pubblica che rappresentano un ulteriore pezzo del puzzle della più ampia rigenerazione che interesserà il quartiere Santa Rita. Ci auguriamo che in questo modo, finalmente, i residenti si sentano protagonisti di una nuova comunità più accogliente, accessibile e integrata”.