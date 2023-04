BARI - «Quest'oggi il M5S ha presentato alcuni emendamenti a mia prima firma al testo presentato dal Governo in merito al commissariamento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Noi siamo dell'idea che i Giochi non debbano essere commissariati, e che il Governo anziché pensare alle vittorie di partito e agli interessi o giochi di parte dovrebbe prodigarsi per sostenere il territorio a spendere bene e nei tempi programmati le ingenti risorse finanziate nel corso del Governo Conte II. Per questo motivo, il nostro atto tende innanzitutto a scongiurare tale commissariamento che sembra privo di motivazione. A tal riguardo, nessuna risposta è pervenuta dal Governo e dai Ministri competenti in merito a un'interrogazione parlamentare presentata in Senato, sempre a mia prima firma, in cui si chiedevano i motivi di tale decisione. In subordine a quest'evenienza, laddove il Governo dovesse scegliere di perorare la causa del commissariamento, chiediamo quanto meno che tale nomina commissariale non ricada in una figura politica, ma sia identificata in una figura di garanzia e di legalità, come Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto, Demetrio Martino. Il nostro non è un capriccio o una posizione precostituita: sappiamo troppo bene in questo Paese quali rischi si corrono quando si “commissaria” qualsiasi struttura amministrativa, e nominando ex lege una figura di garanzia e di legalità come il Prefetto ne gioverebbero i diritti dei cittadini, a partire dalla trasparenza, dalla corretta gestione degli appalti e dalle giuste tutele ambientali e paesaggistiche». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.