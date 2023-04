Torna in radio la cantautrice Giorgia Giacometti con il nuovo singolo Come Sei Bella, prodotto dal Maestro Ugo Bongianni (produttore e arrangiatore di Mina e arrangiato da Chris Gehringer nello Sterling Sound Studio del New Jersey, un brano dal sapore pop che racconta una storia che si sviluppa tra ricordo e realtà, un amore incancellabile di una persona che ormai non c’è più.

"Il brano racconta di mia zia, venuta a mancare pochi anni fa - racconta Giorgia. Siamo partiti da un beat inizialmente creato per il brano intitolato “Sai di Me”, con una cellula melodica costruita in un mondo pop rock. Durante la produzione abbiamo virato verso una direzione più morbida, promettendoci di utilizzare questo beat per un brano futuro. È nato così “Come Sei Bella”, un riadattamento pop/ EDM che “strizza gli occhi agli anni 70.

Oggi ritrovo mia zia nel cielo, lei è la stella più luminosa che rimane sempre al mio fianco. Parlo di lei al vento, come se attraverso di esso potessero arrivarle le mie parole. Ho scritto questo brano per lei, per poterglielo cantare".