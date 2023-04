Ad intervenire sul posto Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area. Le condizioni esterne ed interne dell'edificio sono davvero precarie e secondo molti l'Istituto sarebbe inagibile e dovrebbe essere chiuso.





L’area pericolante è stata interdetta sino a quando la superficie da cui è avvenuto il crollo non sarà messa in sicurezza.

GIOVINAZZO (BA) - Si sfiora il dramma a Giovinazzo dove per strada sono caduti calcinacci e massi provenienti dall'Istituto Vittorio Emanuele II che ospita la stazione del 118 e la guardia medica. Per fortuna, al momento della caduta, su una strada che rimane molto trafficata non passava nessuno: oltre ai sanitari, la strada è percorsa anche da numerosi passanti e turisti.