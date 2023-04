CISTERNINO (BR) – In uno dei Borghi più Belli d’Italia, fra i primi in Puglia a ricevere il riconoscimento, fervono i preparativi per la 25^ edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”, show di bande itineranti che si svolgerà dal 20 al 23 luglio.Per l’importante anniversario, Cisternino si prepara ad ospitare un’edizione che promette grandi sorprese, a cominciare dagli ospiti nazionali e internazionali e dal format rivisto per far vivere ogni angolo del borgo e le suggestive balconate sulla Valle. Per intrattenere le migliaia di visitatori ci saranno anche iniziative di arte, gastronomia, DJ-Set, street-parade e molto altro. Non un festival tradizionale, quindi, ma un evento che punta a coniugare la musica bandistica della cultura pugliese, italiana ed europea con l’innovazione.Alla guida del Festival si conferma l’Associazione Musicale Città di Cisternino APS, titolare dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi”, con la Direzione Artistica curata dal M° Donato Semeraro, docente, cornista e compositore di grande prestigio. L’evento è patrocinato dal Comune di Cisternino, dalla Regione Puglia e dall’Anbima Puglia.“Il Festival mira a valorizzare le tradizioni dei suoni, dei sapori e delle immagini ereditate attraverso i secoli, – evidenzia il Presidente dell’Associazione, Claudio Siliberti – rivivendole all’interno dell’affascinante centro storico di Cisternino”. Le bellezze paesaggistiche e culturali di Cisternino saranno, infatti, la scenografia d’eccezione dell’intero evento. Appuntamento dal 20 al 23 luglio nel cuore della Valle d’Itria, a Cisternino.