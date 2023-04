FOGGIA - Riprende la presenza artistica di Francesco Mastromatteo negli Stati Uniti, dove rientra per assumere nuovamente la direzione artistica dell’associazione no profit Classical Music for the World, ente creato dallo stesso musicista foggiano e sostenuto dalla City of Austin e numerosi donors texani, e presieduto da Younnie Hur Wall, imprenditrice e violinista di origini coreane.Mastromatteo sarà impegnato nello Spring Festival 2023 dal titolo “Sounds for All”. Il 16 aprile si è esibito nel concerto di apertura del festival nella Covenant United Methodist Church di Austin, in duo con la chitarrista Noemi Passiatore, musicista salentina che ha appena concluso il Master di II livello presso il Conservatorio Toscanini di Parma, ed è al suo debutto negli Usa. Il programma univa classicità e temi popolari di ambito colto con la sonata Arpeggione di Schubert, le canzoni popolari spagnole di De Falla, oltre a Cafè 1930 e Night Club 1960 di Piazzolla.Ancora Noemi Passiatore proporrà il 21 aprile un recital di chitarra sola tutto dedicato all’affascinante musica popolare catalana di inizio Novecento e ai suoi legami con il repertorio virtuosistico romantico. Quindi, il 28 aprile, il terzo concerto del festival vedrà Mastromatteo collaborare in trio violino, violoncello e pianoforte con la violinista Sandy Yamamoto, tra le più importanti cameriste americane sulla scena e dal pianista sudafricano Johan Botes, in un programma che vede due capolavori assoluti quali il trio op.70 n.1 “Spettri” di Beethoven e il trio op.87 di Johannes Brahms.Il 29 aprile l’ultimo concerto della rassegna invece sarà dedicato all’associazione Liberty Ukraine e il suo incasso sarà devoluto ai profughi della guerra in Ucraina, e vedrà la partecipazione di musicisti ucraini appena arrivati ad Austin, gruppi di danze popolari ucraine, il pianista Joseph Choi, e la CMFW Chamber orchestra diretta da Richard Frazier, direttore della Austin Civic Orchestra e con Francesco Mastromatteo solista nel concerto di Haydn in do maggiore.Sarà inoltre particolarmente significativo per Mastromatteo tornare in qualità di docente ospite alla prestigiosa Butler School of Music della University of Texas at Austin, dove ha concluso il suo dottorato, per tenere una masterclass di violoncello il 20 aprile. Inoltre il violoncellista foggiano, responsabile delegato dal direttore per la sede di Rodi Garganico del Conservatorio “U. Giordano”, sarà impegnato ancora in veste di solista con la Balcones Community Orchestra diretta da Robert Radmer il 23 aprile, eseguendo sempre il concerto di Haydn in do maggiore.A questa ricca serie di eventi si aggiungerà una conferenza/concerto nell’ambito del programma di diffusione musicale “Why Music”, presenze radiofoniche per la radio di musica classica KMFA 89.5 e ulteriori masterclass per le scuole superiori della città di Austin. Un rientro quanto mai intenso per l’artista foggiano che ha negli Stati Uniti la sua seconda patria.