Le parole del tecnico nerazzurro , Simone Inzaghi, al termine del successo di San Siro contro la Lazio.

San Siro che incita, l'Inter che segna tre gol e ribalta un match importantissimo. Al termine del successo contro la Lazio mister Simone ha commentato la prestazione dei suoi:

"Abbiamo fatto una delle migliori partite da quando sono qui. A fine primo tempo ho detto di non mollare, di continuare a giocare, arrivavamo da un mercoledì intenso ma la squadra dall'inizio alla fine, contro un avversario di valore, ha fatto molto bene: oggi è stata una bellissima Inter. Dovevamo avere la giusta motivazione, per noi era una partita importantissima, ora dobbiamo continuare così. Ho avuto grandi segnali da tutti, uno spirito di gruppo pazzesco. A fine primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra e ho detto di insistere, di andare avanti facendo quello che avevamo provato, dovevamo rimane concentrati e credere in quello che stavamo proponendo. Quello che è stato messo in campo e i cambi sono stati importanti, i giocatori mettono sempre un impegno folle. Gosens speriamo di non perderlo perché sta facendo molto bene, ci sta dando tanta intensità. Lukaku? Lui e Brozo abbiamo cominciato e riutilizzarli a fine gennaio, loro come gli altri devono dare una grandissima mano come stanno facendo. Sto cercando di alternare tutti perché è un periodo molto impegnativo in cui giochiamo ogni 48, 72 ore. Stiamo vivendo una stagione emozionante, noi e i tifosi che anche oggi ci hanno incitato sempre. Sappiamo che in Campionato abbiamo perso qualche punto importante, abbiamo fatto partite europee di altissimo livello e sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo continuare così, cercheremo di fare il massimo ogni partita.