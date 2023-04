BARI - Sabato 22 aprile alle ore 10:00 la delegazione Fai Bari visiterà il Museo Orto Botanico del Campus Universitario di Bari, accompagnati dalla professoressa Viviana Cavallaro, direttrice e responsabile scientifica. Lo rende noto il capo delegazione Fai Bari Gioacchino Leonetti in un comunicato.Il Museo Orto Botanico ospita un'ampia varietà di piante, erbe e fiori esotici in uno scenario pittoresco e ha come finalità prioritaria la conservazione della biodiversità vegetale delle specie locali e la collezione di piante viventi rare o minacciate di estinzione.- Politecnico Campus Universitario - ingresso Via Edoardo Orabona, 4, Bari.Contributo a partire da € 5,00 per iscritti in regola e € 7,00 per i non iscritti.Prenotazione obbligatoria presso Punti FAI: Gioielleria Horus – Via Dante n.5 e Erboristeria Centro Natura – Via Arcidiacono Giovanni n. 14.: bari@delegazionefai.fondoambiente.it