Tennis, Barcellona: Sinner si ritira, Musetti vola in semifinale





Per Musetti è una rivincita perché aveva perso contro Sinner nei quarti di finale del torneo di Montecarlo. Sinner non ha voluto continuare a giocare a Barcellona per evitare di dover rinunciare ai prossimi tornei di Madrid Roma e Parigi che si disputeranno tra Aprile Maggio e Giugno 2023.

- Nel torneo ATP 500 di Barcellona di tennis Jannik Sinner si è ritirato oggi per problemi fisici prima di giocare nei quarti di finale contro Lorenzo Musetti. Musetti si è qualificato per la semifinale dove affronterà domani alle 13,30 il greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco nei quarti di finale ha vinto 6-4 6-2 con l’australiano Alex De Minaur.