Lecce, eco-compattatori per le bottiglie in plastica PET: sabato mattina la dimostrazione

LECCE - Sabato 22 aprile alle ore 10 in Piazza Indipendenza, nel quartiere Santa Rosa i cittadini e i giornalisti sono invitati ad un momento di inaugurazione e dimostrazione dell’utilizzo dei nuovi eco-compattatori per le bottiglie di plastica PET.Conferendo le bottiglie vuote di plastica PET (ad esempio acqua o bibite), intere e con etichetta, all’interno dei contenitori, gli utenti potranno collezionare coupon e sconti per gli acquisti.Saranno presenti il sindaco Carlo Salvemini, l’assessora all’Ambiente Angela Valli e Massimo Di Molfetta di Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro, riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente tra produttori, converter e riciclatori di bottiglie in PET.