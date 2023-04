LECCE - Nella serata di ieri, la Polizia di Stato, nell’ambito dei mirati servizi di contrasto al diffuso fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in ambito provinciale, disposti dal Questore di Lecce, ha proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un giovane ritenuto responsabile della detenzione di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, quantificata in poco più di 2 kilogrammi.Nel dettaglio, gli investigatori della Squadra mobile di Lecce, già dal primo pomeriggio impegnati nei consueti servizi di osservazione e controllo antidroga in alcune zone nella periferia a nordest del capoluogo salentino, hanno proceduto al controllo di un giovane di 34 anni che, sin da subito, ha palesato un manifesto nervosismo. È stata così eseguita un’approfondita ispezione del veicolo che ha consentito di rinvenire, posto sotto il sedile, all’interno di una normale busta della spesa, due confezioni, in cellophane trasparente, di identica forma e dimensione, perfettamente elettrosaldate, con all’interno le infiorescenze della menzionata sostanza stupefacente che, quantificata in kg.2,110 totali, al successivo narcotest ha reagito positivamente ai derivati dei cannabinoidi vietati dalla legge.Ultimate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, l’arrestato è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione della competente autorità giudiziaria.