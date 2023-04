ph: Arturo Caprioli

LECCE - Martedì 2 maggio alle 19,30, nella basilica di Santa Croce in Lecce, l’arcivescovo Michele Seccia e le autorità locali, inaugurano l'altare di San Francesco di Paola realizzato dall’architetto-scultore Francesco Antonio Zimbalo e i cui lavori di restauro sono appena terminati.L'intervento si è reso possibile grazie all’interessamento della Curia di Lecce (Ufficio beni culturali, diretto dall’arch. Giorgio Rizzo) e, in particolare dalla Fondazione Splendor fidei presieduta da mons. Antonio Montinaro in stretta collaborazione con la Sovrintendenza di Lecce rappresentata per il coordinamento dalla funzionaria Luisa Rosato, alla generosità dello sponsor, la Monteco srl, al lavoro dei restauratori Ianuaria Guarini e Gaetano Martignano, alla consulenza scientifica di Brizia Minerva e all’opera del già parroco, mons. Flavio De Pascali, finalmente la cappella di San Francesco rivive di nuova luce e bellezza.