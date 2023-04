Clementino apre il 'Conversano Music Festival': in 5mila al concerto in piazza

CONVERSANO (BA) - Mercatino dell'artigianato, Writer Fest, food&drink e soprattutto tanta, tanta musica con le proposte di cantanti e band emergenti inserite nel Contest del festival e il concerto gratuito di Clementino, uno dei rapper italiani più apprezzati, che proprio da Conversano ha aperto ieri sera il suo Summer Tour.Il Conversano Music Fest è stato inaugurato ieri, 29 aprile, e nonostante la pioggia è riuscito a calamitare in Piazza Castello un numeroso pubblico.Soddisfatti gli organizzatori dell'Associazione SensAzioni del Sud che con il Comune di Conversano hanno guidato l'evento.Questo il commento del Direttore Artistico, Gabriele Corianò: "Nonostante la pioggia che ha creato qualche inevitabile intoppo all'evento, il bilancio della prima serata del CMF 2023 è certamente positivo considerando le circa 5 mila persone che hanno assistito al concerto".Il Conversano Music Festival prosegue oggi dalle ore 16.30 con le esibizioni dei partecipanti al Contest, e poi la Battle School del campione di freestyle ROMAN FROZ che già ieri aveva fatto un'incursione sul palco al fianco di CLEMENTINO, e ancora i writer, il mercatino e le proposte gastronomiche.A chiudere la serata, salvo maltempo, sarà ROBERTO FERRARI da Radio Deejay per un DJ SET in piazza Castello.Per il 1 maggio, sempre meteo permettendo, è prevista la premiazione dei vintori del Contest e poi il CONCERTO DEGLI APRES LA CLASSE.