TARANTO - A Taranto sono stati sequestrati oltre 23 chili di marijuana e hashish, rinvenuti in un'abitazione e nella cantina ad essa collegata. L'operazione di polizia ha portato all'arresto di due uomini per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile, ha rivelato il fiorente business dello spaccio di stupefacenti nella casa.Una volta dentro per effettuare i controlli, la polizia ha subito notato il forte odore di marijuana. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti in cantina grammi della sostanza, attrezzi per il confezionamento e 17 chili di hashish e 6 chili di marijuana. Il 46enne, inquilino dell'appartamento, è stato arrestato e con lui anche un uomo indicato come proprietario dello stupefacente, già ai domiciliari con braccialetto elettronico.