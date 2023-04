Via ACF Fiorentina fb

- Perde terreno l'Inter e lo perde nuovamente in casa propria. Al Meazza i nerazzurri incassano la terza sconfitta consecutiva contro la Fiorentina. Bonaventura, con una rete dal sapore di derby considerato il suo passato rossonero, regala ai viola una vittoria preziosa.La partita non manca di velocità e colpi di scena con le due squadre pronte a colpire. All'Inter però manca la lucidità del colpo finale, soprattutto a Lukaku affiancato in attacco da Correa. Il belga non riesce ad essere incisivo sotto porta in molte azioni offensive. Manca l'aggancio a due passi da Terraciano e altre volte è servito male dai compagni. I padroni di casa giocano di ripartenza. La squadra si Italiano ha gli ingranaggi meglio organizzati. Proprio dai piedi di Castrovilli nascono i pericoli maggiori.Nel primo tempo da un suo tiro Onana si supera in un intervento complicato. È una gara aperta Mkytharian infatti va in progressione saltando i marcatori ma poi il tiro sbatte sul portiere viola. È una di quelle occasioni colossali come quella capitata a Lukaku che cicca il pallone a porta semi-vuota. La Fiorentina va in vantaggio nel secondo tempo.Da calcio d'angolo Cabral prolunga in area, Onana smanaccia ma Bonaventura è al posto giusto per ribattere in rete. I nerazzurri sono anche sfortunati colpendo una traversa con una gran tiro di Barella. I padroni di casa provano l'arrembaggio. Inzaghi inserisce Lautaro e Bellanova con quest'ultimo che fallisce il pareggio nelle battute finali. Vince la squadra di Italiano per l'Inter ennesimo sgambetto dell'anno