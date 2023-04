LOCOROTONDO (BA) - Inizieranno domani, mercoledì 19 aprile 2023, i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del manto stradale di via Madonna della Catena nel tratto intercorrente tra l'intersezione con via Martiri della Libertà e l'intersezione con via dei Sartori – via dei Trullari. Detto tratto sarà interdetto al traffico veicolare come da Ordinanza n. 60/2023 fino ad ultimazione dei lavori.“Domani – sottolinea il Vicesindaco e Assessore alla Viabilità Vitantonio Speciale – inizieranno finalmente i lavori di manutenzione stradale di via Madonna della Catena. Si tratta di un intervento necessario per una strada strategica del nostro paese per la sua vicinanza con la Zona Industriale.La chiusura del traffico – precisa il Vicesindaco – potrebbe comportare dei disagi alla regolare circolazione dei mezzi, pertanto si suggeriscono alcune possibili deviazioni per chi proviene da via Martina Franca e deve dirigersi verso la Zona Industriale o ad Alberobello può svoltare in via Martiri della Libertà, mentre per chi proviene dalla Zona Industriale o da Alberobello e deve dirigersi verso il centro urbano può percorrere via Alberobello, eccetto i frontisti. Ci scusiamo fin da ora per eventuali disagi.”