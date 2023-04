CATANIA – Costa Pacifica ha dato oggi il via alla stagione di Costa Crociere a Catania. Dopo una stagione invernale ai Caraibi, la nave della flotta Costa torna per la prima volta nel 2023 a Catania, nel corso di una crociera nel Mediterraneo Orientale di due settimane tra Israele, Cipro ed Egitto, che sarà riproposta sino a fine maggio, e poi dal 13 ottobre fino al 26 novembre. – Costa Pacifica ha dato oggi il via alla stagione di Costa Crociere a Catania. Dopo una stagione invernale ai Caraibi, la nave della flotta Costa torna per la prima volta nel 2023 a Catania, nel corso di una crociera nel Mediterraneo Orientale di due settimane tra Israele, Cipro ed Egitto, che sarà riproposta sino a fine maggio, e poi dal 13 ottobre fino al 26 novembre.





L’itinerario tocca destinazioni uniche, tra atmosfere senza tempo e città ricche di storia, con tappe a Savona, Napoli, Catania, Creta (Grecia), Haifa (Israele), Port Said e Alessandria (Egitto), La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).

A partire dal 4 giugno sino al 1° ottobre invece, Costa Pacifica farà scalo ogni domenica a Catania, nel corso di un itinerario di una settimana alla scoperta di Malta e delle isole Greche, toccando La valletta, Mykonos, Santorini e Taranto. Ed è proprio in occasione di questo itinerario che Costa Pacifica offrirà agli ospiti un’esperienza di intrattenimento eccezionale, ospitando nel suo teatro “Stardust” il nuovo show "Bau" di Angelo Pintus, che si esibirà nelle seguenti date: 11/6, 9/7, 6/8, 3/9.

Nel corso dell’anno, Costa Pacifica effettuerà 27 scali a Catania. In tre date anche Costa Deliziosa e Costa Fortuna faranno scalo nel porto di Catania, rispettivamente il 9 maggio, e il 2 e il 16 ottobre. In totale, le navi Costa nel 2023 effettueranno 31 scali, quasi il 40% in più rispetto al 2022 (Costa Deliziosa aveva già fatto scalo a Catania a inizio gennaio 2023, nel corso del suo Giro del Mondo).

Le crociere Costa porteranno gli ospiti alla scoperta di Catania e del suo territorio con una proposta rinnovata di esperienze a terra, pensata per vivere in maniera più autentica le destinazioni, con esperte guide locali, valorizzando al meglio il territorio. Da segnalare una passeggiata a duemila metri di altezza trai Monti Silvestri del vulcano Etna, un percorso straordinario lungo una strada panoramica tra rocce rosse e lava stratificata. Il tour si conclude con una visita panoramica del centro storico di Catania, lungo via Etnea, la strada principale.

Costa Pacifica è stata profondamente rinnovata nel corso del 2022, con nuovi ristoranti come Sushino at Costa, Teppanyaki e Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. A questi si aggiungono bar tematici in collaborazione con marchi di fama mondiale. La nave dispone di una serie di innovazioni tecnologiche d’avanguardia studiate per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale, tra cui un sistema di approvvigionamento idrico, per cui il 90% del fabbisogno giornaliero di acqua della nave è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori per osmosi inversa.