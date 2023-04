BARI - Eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari sei provvedimenti definitivi di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (ufficio esecuzioni penali), nei confronti di altrettante persone destinatarie di sentenze definitive di condanna per gravi reati commessi a Bari, tra il 2017 e il 2018, appartenenti al gruppo criminale Di Cosimo – Rafaschieri, vicino al clan Strisciuglio.Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte, in diverse fasi, mediante servizi di osservazione controllo e pedinamento, attività tecniche, nonché supportate da diverse dichiarazioni di collaboratori di giustizia, avevano consentito, già nel dicembre del 2018, di eseguire 15 provvedimenti di fermo.L’inchiesta, convenzionalmente denominata Madonnella, ha svelato l’esistenza e l’operatività del gruppo criminale, documentandone la genesi, con il tentativo di affermare e consolidare il proprio potere nel rione Madonnella di Bari, in contrasto con soggetti facenti capo alle famiglie Parisi-Palermiti-Milella, per la spartizione delle attività illecite di quel quartiere, in particolar modo per lo smercio di stupefacenti.Le indagini svolte, inoltre, consentirono di fare luce anche su due estorsioni in danno di commercianti baresi. Le contrapposizioni criminali, all’epoca, sfociarono in numerosi gravissimi fatti di sangue, tra cui diversi ferimenti con colpi d’arma da sparo e l’omicidio di un trentatreenne. Le pene inflitte con gli odierni provvedimenti oscillano tra uno e sette anni di reclusione.