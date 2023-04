SANTERAMO IN COLLE (BA) - In occasione delle festività pasquali, in particolare per le festività del Lunedì dell'Angelo, il Comune di Santeramo ha deciso di restituire alla cittadinanza - in via straordinaria in attesa di inaugurarlo ufficialmente - il Parco Urbano dell'Istituto "Don Bosco" in via Pietro Sette dopo averlo completamente riqualificato e reso finalmente fruibile.Come i santermani sanno, la zona in cui si trova il parco, la zona della Chiesa della Pietà, è solita riempirsi nel giorno del Lunedì di Pasqua di comitive in cerca di relax, di conseguenza l'Amministrazione ha deciso di rendere il parco fruibile in questa giornata di festa, per poter avere a disposizione un luogo nuovo e pulito per poter passare qualche ora in compagnia dei propri amici e della propria famiglia.Il parco, che una volta inaugurato rimarrà aperto tutto i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00, anche e soprattutto in virtù del fatto che si trova a ridosso di diversi edifici scolastici e sarà fruito prevalentemente da studenti, verrà intitolato a una personalità di esempio per tutti i nostri giovani.Il nome verrà scelto tramite un sondaggio disponibile per tutti i cittadini al seguente link: https://forms.gle/sPc8cdYCntCsMjHQ6L'Amministrazione Comunale ha voluto suggerire, all'interno del sondaggio, alcuni nomi di grandi personalità del mondo della cultura, ma ha voluto lasciare anche una casella vuota in cui ogni cittadino possa inserire il proprio nome ideale.Il sondaggio si concluderà il prossimo 24 aprile e, ovviamente, il Parco verrà intitolato alla personalità che avrà ricevuto più preferenze.