Domani, venerdì 28 aprile, il Presidente del Consiglio dei Ministri parteciperà alle conclusioni di un workshop sull'agroalimentare presso l'ambasciata italiana insieme al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che sarà nella capitale inglese con un'agenda parallela incentrata sulla promozione della fatto in Italia. Il convegno sarà l'occasione per il premier di incontrare i rappresentanti del governo britannico e della comunità finanziaria e imprenditoriale.

LONDRA - Oggi e domani il premier Giorgia Meloni sarà a Londra in visita ufficiale. Una due giorni istituzionale, in quella che sarà la sua visita finora più lunga in un paese europeo. Il premier incontra il primo ministro Rishi Sunak con l'obiettivo di inasprire i rapporti bilaterali e porre le basi, come spiegano fonti italiane, per proseguire il lavoro che vede Italia e Regno Unito, entrambi Paesi del G7 e fondatori della Nato, vicini su molti temi e in in particolare in materia di difesa e sostegno all'Ucraina.Meloni varcherà la porta di Downing Street alle 15 (ora locale), per l'incontro con Sunak, che aveva già visto a novembre a margine della Cop27 a Sharm el Sheikh, poche settimane dopo che entrambi si erano insediati.