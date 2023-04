MESAGNE (BR) - Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, durante servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti voluti dal Questore della Provincia di Brindisi Annino Gargano, ha arrestato in flagranza di reato un mesagnese presunto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.In particolare, personale della polizia giudiziaria del Commissariato di P.S. di Mesagne, a seguito di attività info-investigativa e dopo aver notato alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’attività commerciale limitrofa ad un istituto scolastico di Mesagne, procedeva ad una perquisizione domiciliare che dava esito positivo. Nello specifico venivano rinvenuti e debitamente sequestrati circa 24 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento in dosi della sostanza, che verosimilmente sarebbe stata immessa sul mercato e spacciata in prossimità delle imminenti festività pasquali.Dopo le analisi tecniche del personale della Polizia Scientifica del Commissariato e le formalità di rito, il presunto responsabile del reato, visti i chiari ed inconfutabili elementi di reità, veniva arrestato in fragranza per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio ex art.73 DPR 309/90 e, su disposizione del P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, associato alla locale Casa Circondariale.