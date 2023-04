BARI - L'Associazione Cucciolo, in collaborazione con la ShowT.I.M.E.Italia di Nicola Maurantonio, l’Associazione ODV Angeli della Strada e il fotografo di moda Piero Fanizzi, insieme al Patron Nico Montrone, Organizzatore dei concorsi Miss... un volto per lo spettacolo Puglia e Il Canzoniere Italiano, terrà una conferenza stampa per la presentazione ufficiale della 47esima edizione dei prestigiosi concorsi.

L'evento si svolgerà Domenica 30 Aprile 2023 a partire dalle ore 17:00 presso la sede dell'Associazione Agorà, sita in Piazza Garibaldi angolo via Perrone a Bari. La conferenza stampa rappresenta un'importante occasione per gli addetti ai lavori, i giornalisti e gli operatori del settore, di conoscere in anteprima le novità e le sfide della nuova edizione dei concorsi Miss... un volto per lo spettacolo Puglia e Il Canzoniere Italiano.

Alla presentazione ufficiale saranno presenti gli organizzatori dei concorsi, i rappresentanti delle istituzioni locali, le giurie e i partecipanti provenienti da tutta la Puglia. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo importante evento.

Per informazioni si prega di contattare l'ufficio stampa dell'Associazione Cucciolo.

Tel: +39 347 1166645

Email: ass.necucciolo@libero.it