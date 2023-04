La mostra delle tele degli artisti pugliesi Michele Agostinelli e Nick Giu, viene ospitata nella sede di piazza Aldo Moro 17 ed è intitolata “Binomio d'Arte”. La mostra è un’esposizione di opere caratterizzate da un ampio uso della materia, elemento che accomuna questi due artisti con l’intento di comunicare la sua essenza dinamica. A popolare i quadri materici di Michele Agostinelli, sono frammenti di materiali molto vari. In questo universo di elementi recuperati trovano collocazione sacchi, stoffe, cartone, frammenti di minerali vari.



Nick Giu, seguace della pop art di Rotella, sovrappone e stratifica su tavole in legno strappi di manifesti e riviste. soggetti uniti e rivissuti grazie all'uso del colore colato sui volti, talvolta noti, frammentati e in parte ancora riconoscibili. Gli artisti intendono esprimere attraverso le loro opere il legame profondo con il mondo attuale, per coglierne le ferite, le manchevolezze, le tracce dolorose dell’evoluzione. Il concettualismo si esprime attraverso la materia, la denuncia, il recupero dei materiali e il loro riciclo. Il ricorso all’arte come rimedio e richiamo alla riflessione coinvolge e stimola.



La mostra, la cui inaugurazione è prevista per lunedi 24 aprile alle 18,00, verrà presentata dalla scrittrice Concetta Antonelli. Nel corso della serata ci sarà l’esibizione del fisarmonicista Sandro Cardascio.



La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dall’inaugurazione fino al 1° maggio, dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 21,00. Nel corso della Mostra, la scrittrice Concetta Antonelli, presenterà venerdi 28 aprile alle 18,00 il suo libro di racconti KALENDIARIO. Il libro racconta dodici storie di donne viste al femminile. L’autrice sarà intervistata da Franco Taldone. Presenta la serata la vicepresidente di Officina d’Arte Anna Marziliano.

BITETTO (BA) - Nuova proposta culturale di Officina d'Arte, per i cittadini bitettesi. Dopo l’esposizione negli Stati Uniti (New York), in Giappone (Tokyo), in Turchia (Istambul) e diverse città italiane, Roma, Pordenone Rieti, e tanti altre, finalmente anche a Bitetto, l’associazione culturale offre l’esposizione di una meravigliosa mostra pittorica che si terrà dal 24 aprile al 1 Maggio 2023.