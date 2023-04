LECCE - La Fondazione Biscozzi | Rimbaud di Lecce e la mostra Mirco Marchelli. Voci in capitolo, a cura di Paolo Bolpagni e Giovanni Battista Martini, rimarranno aperte domenica 9, giorno di Pasqua, e lunedì 10 aprile, giorno del lunedì dell’Angelo, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.Aperte anche martedì 25 aprile, con orari 10.00-13.00 e 16.00-19.00, e venerdì 2 giugno, dalle ore 17.00 alle 21.00. Lunedì 1° maggio, festa dei lavoratori, la Fondazione rimarrà chiusa.Per gli spazi della Fondazione, l’originalissimo artista-compositore Mirco Marchelli ha concepito una sorta di “opera totale”, comprendente un brano a sei voci miste in tre parti, diffuso tramite altoparlanti nelle sale, creando una vera e propria installazione sonora, e un nucleo unitario di diciotto polimaterici realizzati ad hoc.Voci in capitolo è un progetto che nasce per la Fondazione Biscozzi | Rimbaud: in ognuna delle tre sale della mostra sono appese alle pareti bianche sei opere, per un totale di diciotto, che costituiscono un ciclo compatto, e si ascolta, tramite un sofisticato sistema audio, la registrazione della composizione originale scritta su versi di Edoardo Sanguineti, unendo così l’elemento visivo a quello musicale.Mirco Marchelli. Voci in capitoloa cura di Paolo Bolpagni e Giovanni Battista Martinidomenica 9 aprile: apertura dalle ore 16.00 alle 19.00lunedì 10 aprile: apertura dalle ore 16.00 alle 19.00martedì 25 aprile: apertura dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00lunedì 1°maggio: chiusovenerdì 2 giugno: apertura dalle ore 17.00 alle 21.00Apertura al pubblico: 12 febbraio - 2 luglio 2023Fondazione Biscozzi | RimbaudPiazzetta Giorgio Baglivi 4, Lecce