L’uomo, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato associato al carcere di Bari a disposizione della locale Procura della Repubblica che ha chiesto la convalida dell’arresto. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del GIP presso il Tribunale di Bari, dopo l’interrogatorio e confronto con la difesa.

Non troppo distanti, invece, provenivano rumori metallici riconducibili all’opera di smontaggio delle autovetture. Nonostante fossero consapevoli della probabile inferiorità numerica nella quale stavano operando, i carabinieri hanno deciso di entrare in azione e nell’intimare “l’Alt” hanno constatato che i soggetti presenti erano otto, di cui sei intenti a smontare le auto e i due visti in precedenza intenti a svolgere la funzione di “vedette”.A questo punto i militari sono riusciti a bloccare solo uno dei soggetti, mentre gli altri, scappati inizialmente tutti in direzioni diverse, sono riusciti a raggiungere due auto posizionate nelle vicinanze e a fuggire. Dopo aver bloccato il soggetto i carabinieri hanno constatato che la squadra di malfattori aveva già smontato, per metà, due autovetture rubate rispettivamente il 7 marzo e qualche ora prima in Bari.