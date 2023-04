TORINO - I Carabinieri hanno arrestato i quattro presunti autori della rapina ad una villa di Torre Pellice, nel Torinese, avvenuta il 28 maggio scorso, in relazione alla quale era stato operato il fermo di un cittadino moldavo il giorno dopo il fatto.Le successive indagini hanno permesso di identificare gli altri tre presunti responsabili, arrestati il 21 marzo scorso in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura della Repubblica.Si tratterebbe di un uomo di 38 anni, ritenuto l’ideatore del colpo, di una donna di 30 anni, e di un altro uomo gravitante nell’area di Padova di 34 anni. Il gruppo avrebbe eseguito il colpo la notte del 28 maggio dell’anno scorso.Secondo la ricostruzione accusatoria, il gruppo avrebbe aspettato le vittime al loro rientro a casa, una villa a Torre Pellice, poco prima della mezzanotte, e sotto la minaccia di una pistola avrebbe fatto ingresso nella casa della coppia e intimato alle vittime di sdraiarsi in terra con le mani sopra la testa. Uno dei tre avrebbe sorvegliato le persone offese sotto la minaccia delle armi mentre gli altri due uomini avrebbero sottratto soldi e gioielli e la donna quale “palo” sarebbe rimasta nelle immediate vicinanze della villa.Ad allertare i Carabinieri il padrone di casa, riuscito a liberarsi dopo circa un'ora, cui erano stati sottratti orologi preziosi e lingotti d'oro per un valore di circa 600.000 euro oltre a 20.000 euro in contanti, il tutto in buona parte frutto di una vincita plurimilionaria al “Gratta e Vinci” incassata dall'imprenditore due anni fa.Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari; vige pertanto la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino alla sentenza definitiva.