BARI - In occasione delle festività di Pasqua, l’assessorato al Welfare rende noto il programma delle mense e dei servizi attivi in favore delle persone in situazione di grave marginalità realizzato con la collaborazione della rete cittadina delle realtà quotidianamente impegnate sul territorio.Nel centro polifunzionale per il contrasto alle povertà estreme Area 51, domenica 9 aprile (Pasqua) e lunedì 10 aprile (Pasquetta) i pasti saranno erogati come di seguito indicato: · colazione (senza prenotazione) dalle ore 9 alle 10.30 · pranzo (prenotazione dalle ore 9 alle 10.30) somministrazione dalle ore 13 alle 14.30 · cena (prenotazione dalle ore 13 alle 15.30) somministrazione dalle ore 19 alle 20Questi i menù:domenica 9 aprilepranzo · antipasti: antipasto Benedetto (fesa di tacchino, ricotta salata, uova sode, arancia) · primo: caserecce con ragù alla bolognese · secondo: salsiccia di vitello con patate (con pane) · frutta e dolce cena · primo: pennette primavera · secondo: hamburger vegetale (con pane) · fruttalunedì 10 aprilepranzo · primo: farfalloni ai funghi porcini e pomodorini · secondo: hamburger di manzo e insalata mista (con pane) · frutta e dolce cena · primo: riso panna e piselli · secondo: cotoletta di pollo e insalata mista (con pane) · frutta.Ad Area 51, alla distribuzione di pasti, si affiancheranno alcune iniziative pensate per favorire la socialità: a Pasqua “Movie time”, con la visione di film; a Pasquetta, invece, in programma una merenda con musica e giochi.Nelle giornate di festa l’Unità di strada comunale “Care for People” sarà impegnata nell’attività ordinaria di monitoraggio del territorio comunale a sostegno delle persone vulnerabili e senza dimora dalle ore 18 alle 24: accanto alla consueta distribuzione di bevande calde, gli operatori offriranno porzioni di colomba pasquale.Nelle stesse giornate il centro polifunzionale Casa delle Culture (al San Paolo) organizzerà pranzi e cene per gli ospiti.Per quanto riguarda la rete cittadina della Caritas diocesana, nella giornata di Pasqua la parrocchia di Santa Chiara provvederà alla distribuzione del pranzo, a partire dalle ore 11.30; a Pasquetta, invece, il pranzo sarà assicurato, sempre a partire dalle ore 11.30, presso la parrocchia San Carlo Borromeo.