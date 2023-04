BARI - Attimi di paura nella notte barese all'incrocio tra viale Kennedy e corso Alcide De Gasperi a causa di un incidente tra due auto per mancanza di precedenza. I cinque feriti sono stati trasferiti dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso in codice rosso per dinamica.Secondo le prime informazioni sembra pare che alcuni dei feriti abbiano aggredito verbalmente l'equipaggio del 118 perché volevano a tutti i costi far salire il loro cane sull'ambulanza. Vista la situazione sono intervenute quattro pattuglie dei Carabinieri e della Polizia locale.Ad intervenire anche i Vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.