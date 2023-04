BARI - Momenti di paura ieri pomeriggio sull'autostrada A14 in direzione nord, nella zona tra Bitonto e Molfetta. Per motivi ancora da chiarire, un tir è uscito di strada, andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Ferito solo il conducente del mezzo pesante che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.