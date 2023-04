BARI - Nuovo grave incidente ieri pomeriggio sulla Ss172 nel tratto tra Casamassima e Turi. Per motivi ancora in corso di accertamento, due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ha portato una delle due ad uscire di strada ea ribaltarsi tra la vegetazione. Ad intervenire sul posto le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti.