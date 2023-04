BARI - Nota congiunta del consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena, del presidente dell’Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, e del consigliere delegato dell’Anci Puglia, Giuseppe Giannone.“Si conclude un impegno importante per sostenere i nostri Comuni a seguito dell’impasse determinata dalla bocciatura del Piano Casa da parte della Corte Costituzionale: abbiamo redatto il documento informativo che fornisce indicazioni operative ed elementi di supporto tecnico ai Responsabili degli uffici tecnici comunali chiamati a farsi carico ‘in prima linea’ degli effetti della sentenza. Il documento non ha assolutamente valore vincolante, ma risponde all’esigenza di fornire un ausilio pratico agli uffici a fronte delle numerosissime richieste di chiarimenti pervenute dai vari Comuni e dalle Associazioni di categoria. Abbiamo lavorato in queste settimane con determinazione proprio per offrire uno strumento interpretativo coerente e in grado di promuovere l’uniforme risposta dei Comuni alle varie istanze. In sostanza, per dare una bussola che agevolasse la valutazione dei procedimenti. Siamo soddisfatti anche per il clima di serena e proficua collaborazione istituzionale che ha caratterizzato questo lavoro con l’auspicio che possa essere dirimente per il superamento dei riverberi e delle tante criticità provocate al sistema dalla sentenza in questione”.