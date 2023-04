BARI - Come annunciato ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023 del Corteo Storico di San Nicola, per far sì che tutta la città possa vivere l’emozione che la rievocazione di uno degli eventi identitari del nostro territorio porta con sé, a partire da martedì 2 maggio e fino a sabato 6, uno speciale prologo dell’evento sarà realizzato nei cinque Municipi cittadini.In ogni territorio, d’accordo con le amministrazioni municipali, è stato perciò individuato un luogo presso il quale arriverà una delegazione del Corteo composta da sbandieratori, timpanisti, marinai della traslazione e attori.Si tratta di un’anteprima che porterà l’effigie del Santo in processione nei diversi quartieri della città, secondo il seguente calendario:v martedì 2 maggio, ore 17.30, parrocchia Santa Rita - Municipio IV v mercoledì 3 maggio, ore 17.30, chiesa Gesù di Nazareth a Fesca - Municipio III v giovedì 4 maggio, ore 17.30, giardini della parrocchia San Nicola a Catino - Municipio V v venerdì 5 maggio, ore 17.30, largo 2 Giugno a Carrassi - Municipio II v sabato 6 maggio, ore 18, molo Sant’Antonio (arrivo delle ossa del Santo): in programma la pièce teatrale con la partecipazione delle associazioni “Figuranti di San Nicola” e “Marinai della traslazione”, della compagnia d’armi “Stratos”, dell’associazione per le rievocazioni storiche “Historia Bari, dell’associazione “Menti ardenti” e dell’associazione di danze orientali “Billy Dance”.“Il Municipio I, naturalmente coinvolto nelle celebrazioni di San Nicola attraverso la rievocazione storica, è onorato di prendere parte al progetto del Corteo diffuso che coinvolge tutti i cittadini nello spirito di devozione per il Santo patrono - commenta Lorenzo Leonetti -. Ringrazio per questo l’assessora Pierucci con la quale condividiamo il percorso culturale della città dall’inizio del mandato”.“Anche quest’anno il Municipio II avrà il grande onore di ospitare il quadro di San Nicola - afferma Gianlucio Smaldone - con un vero e proprio corteo di figuranti che si svolgerà venerdì 5 maggio alle ore 16.30 all’interno del parco di Largo 2 Giugno. Ringrazio il sindaco Decaro e l’assessore Pierucci per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione nei confronti dei territori municipali”.“San Nicola torna ad abbracciare i Municipi - dichiara Nicola Schingaro -. E per quanto riguarda il Municipio III, quest’anno il nostro Santo Patrono raggiungerà la parrocchia Gesù di Nazareth del quartiere Fesca. Ne siamo orgogliosi. Aspetteremo insieme il suo arrivo e lo seguiremo in corteo, all’interno della nostra comunità”.“Sarà bello accogliere nel quartiere Santa Rita il prologo del corteo con il quadro di San Nicola - osserva Grazia Albergo -. Un appuntamento atteso che sarà occasione di incontro e di rafforzamento del senso di comunità. Ringrazio l’assessora Pierucci e il regista Nicola Valenzano per questa bella opportunità”.“Una grande opportunità, per il territorio del Municipio V - conclude Vincenzo Brandi -, tornare a festeggiare il nostro Santo Patrono con la presenza del quadro di San Nicola e l’anteprima del Corteo Storico”.